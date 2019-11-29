Орловец уснул на дороге в угнанном автомобиле

В Ливнах суд рассмотрел дело о необычном угоне автомобиля.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в угоне автомобиля. Преступление было совершено ночью в апреле 2019 года.

Мужчина находился в гостях, где вместе с двумя приятелями допоздна распивал спиртное. Видимо, добираться пешком до своего дома ему не захотелось. Гость вышел во двор и угнал автомобиль хозяина.

Водительская дверь была открыта, а в замке зажигания нашелся ключ. Далеко уехать угонщику не удалось. Машина сломалась прямо на дороге. Угонщик вышел из салона, и тут ему повезло. Мимо проходил еще один его знакомый, которого он попросил о помощи. Вместе они остановили проезжавшую мимо машину и уговорили водителя отбуксировать заглохший автомобиль.

Примечательно, что за руль угнанной машины сел знакомый, так как угонщика сморило от ранее выпитого спиртного, и он уснул на пассажирском сидении. Угнанный автомобиль был отбуксирован до дома знакомого, который затем отправился к себе, а угонщика оставил спать в салоне. Там его и задержали сотрудники полиции.

Вину подсудимый признал. Суд наказал его ограничением свободы сроком на 1 год и 3 месяца.

Молодому человеку запрещено в течение этого периода времени изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного надзорного органа, уходить из дома с 22 до 6 часов, а также выезжать за пределы своего района.

ИА «Орелград»