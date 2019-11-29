В Орле женщина договорилась до суда

Грубая брань в судебном заседании стала поводом для возбуждения дела.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, жительница Орла предстанет перед судом по обвинению… в неуважении к суду. По мнению надзорного органа, оно выразилось в оскорблении участников гражданского процесса. До скамьи подсудимых орловчанку буквально довел ее язык.

«Согласно предъявленному обвинению, в ходе рассмотрения в суде гражданского дела она высказалась неуважительно в адрес представителя истца в грубой нецензурной форме, — пояснили в прокуратуре региона. — В результате противоправных действий был нарушен установленный порядок проведения судебного заседания».

Кроме того, разбирательство было прервано, чтобы выдворить говорливую женщину из зала суда. Отметим, что уголовное дело на нее заведено по ч. 1 ст. 297 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста на срок до 4 месяцев.

Обвинительное заключение уже утверждено, а материалы направлены на рассмотрение по существу в Советский районный суд.

ИА «Орелград»