Восемь автобусов помогут орловцам объехать «Дружбу»

Перевозчика уже определили.

«Орелград» уже сообщал ранее, что с 1 декабря орловцам предложили объехать мост «Дружба» по следующему маршруту: ул. Ливенская, ул. 1-я Курская, ул. 5 августа, пер. Новосильский, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. 1-я Посадская, ул. Гагарина, ул. Городская, ул. Поселковая, ул. 6-й Орловской дивизии.

Сегодня, 29 ноября, стало известно, что каждый день по маршруту будут ездить восемь автобусов.

«Сейчас их готовят к выходу на рейс: оборудуют валидаторами и системой ГЛОНАСС», — сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации уточнили, что маршрутки будут ездить по указанным адресам до 2 декабря 2020 года — в этот день планируют открыть для водителей и пешеходов мост «Дружба» после капитального ремонта.

«Однако если для жителей такой маршрут окажется удобным, движение по нему продолжится в дальнейшем», — добавили в мэрии.

ИА «Орелград»