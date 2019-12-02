Сотни орловских заключенных проверились на СПИД

2.12.2019 | 18:00 Общество

В Орловской области за решеткой прошла профилактическая акция.

Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, профилактическая акция прошла в женской исправительной колонии №6 в Шахово. Она была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который во всем мире отмечается 1 декабря. Он был провозглашен более 30 лет назад.

«По традиции в его преддверии во многих учреждениях проходят просветительские и диагностические мероприятия, направленные на повышение осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции», — пояснили в УФСИН.

Одно из таких мероприятий и прошло в ИК-6. Колонию посетила сотрудник БУЗ «Орловский центр СПИД» Елена Королева. Она прочитала лекцию и продемонстрировала презентацию по профилактике ВИЧ-инфекции для осужденных.

Кроме того, в учреждении состоялась акция по бесплатной анонимной сдаче крови на ВИЧ. По данным УФСИН, желание пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию выразили более 200 осужденных. Также они получили дотестовую и послетестовую консультацию.

«Во время занятия обсуждались вопросы предотвращения профессионального инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) с раздачей буклетов, памяток, плакатов по проблеме ВИЧ-инфекции, — добавили в управлении ФСИН. — Помимо этого затрагивались вопросы по формированию культуры здорового образа жизни в коллективе осужденных».

ИА «Орелград»

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