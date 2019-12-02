В Орле сотрудница банка попалась на хищении кредитов

Женщина при помощи махинаций похитила более 1 миллиона рублей.

Как сообщили в суде Железнодорожного района города Орла, обвинительный приговор вынесен в отношении теперь уже бывшей сотрудницы одного из банков. Ее признали виновной в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, похищенная ею сумма превысила 1 миллион рублей. В суде пояснили, что женщина фактически обманывала своих коллег, пользуясь тем, что у нее с ними сложились хорошие и доверительные отношения.

Из-за этого сотрудники банка стали невольными участниками аферы. Они нарушали действующие инструкции и помогали осужденной оформлять кредиты на третьих лиц. Деньги осужденная присваивала себе.

Кстати, это не первая афера, на которой попалась банкирша. В марте 2018 года она была осуждена тем же Железнодорожным райсудом по двум эпизодам аналогичного мошенничества. Тогда ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На сей раз с учетом прошлогоднего приговора женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

«При назначении наказания суд принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств, фактические обстоятельства уголовного дела, а также данные о личности подсудимой», — подчеркнули в пресс-службе райсуда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»