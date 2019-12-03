Чиновники проверяют забастовку орловских маршрутчиков

3.12.2019 | 12:04 Важное, Новости, Общество

Им грозит расторжение контракта

В Орле проводится проверка в отношении перевозчиков, чьи водители объявили забастовку и не вышли в рейсы 1 декабря. Об этом шла речь на совещании в администрации города во вторник.

Напомним, что 1 декабря запустился новый маршрут №29, который призван связать Лужки и Ливенскую улицу через Красный мост. Вместе с тем водители маршруток №№1, 22 и 59 не вышли в рейсы, объявив забастовку.

«В настоящий момент в отношении индивидуальных предпринимателей, обслуживающих вышеупомянутые маршруты, проводится проверка. По ее результатам будут приняты меры воздействия вплоть до расторжения муниципального контракта и внесения информации в реестр недобросовестных поставщиков», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Орла Александр Муромский призвал подумать над реестром автобусов, которые в случае забастовок водителей смогут выйти на замену.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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