Орловские чиновники выделили на борьбу с экстремизмом 15 тысяч рублей

Целевая муниципальная программа принята в райцентре Ливны.

Администрация города Ливны утвердила муниципальную целевую программу «Профилактика экстремизма и терроризма на 2020 — 2022 годы». Ее финансирование полностью ляжет на городской бюджет. Согласно паспорту программы, на ее реализацию ежегодно планируется выделять по 5 тысяч рублей. Таким образом, всего за три ближайших года ливенские власти потратят на борьбу с экстремизмом 15 тысяч рублей. Если, конечно, такие средства найдутся в местной казне.

«Особая актуальность проблематики обеспечения безопасности в настоящее время связана с сохраняющейся угрозой террористических действий, распространения экстремизма со стороны ряда политических партий и общественных объединений, — говорится в обосновании программы. — Существованию внутренней напряженности и низкого уровня безопасности способствуют некоторые нежелательные процессы, идущие в экономике, политике, социальной, культурной сферах. Статистические данные по городам и регионам Российской Федерации говорят, что ситуация по некоторым социально значимым вопросам близка к предельно допустимым нормам».

Программа предусматривает «проведение информационно-пропагандистской работы с населением города, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности».

Кроме того, она призвана повысить уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма и обеспечить безопасность граждан и антитеррористической защищенности «объектов террористических посягательств», в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Поскольку денег выделено немного, реализовывать программу, видимо, будут проверенными временем методами: проведением классных часов и круглых столов в образовательных учреждениях.

ИА «Орелград»