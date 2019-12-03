Открыто движение по объездной вокруг Нарышкино

Об этом объявила пресс-служба правительства Орловской области

Пресс-служба правительства Орловской области объявила об открытии объездной дороги вокруг Нарышкино.

«Новый участок на всем протяжении имеет две полосы движения с шириной по 3,75 м каждая. Верхний слой покрытия — плотный асфальтобетон. Для сокращения риска ДТП на примыканиях к другим дорогам построены переходно-скоростные полосы», — говорится в сообщении.

На дороге установили барьеры и перила, а на развязках появилось освещение. Дорожники обустроили 12 остановок с карманами и тротуарами, пешеходные дорожки и тротуары. У деревни Ледно установлены шумозащитные экраны.

Объездная стала частью трассы Орел-Брянск-Смоленск-граница с Белоруссией. Общая длина дороги достигла 509 км, она проходит по 75 российским населенным пунктам.

ИА «Орелград»