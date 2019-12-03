Торговку наркотиками пытались отпустить из колонии на 9 лет раньше срока

Прокуратура пресекла готовившийся перевод из одного учреждения в другое.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. В ведомстве рассказали, что исправительной колонии №6 общего режима в Кромском районе отбывает наказание женщина, осужденная в Туле. В 2017 году ее признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ей дали 13 лет лишения свободы.

Назначенный судом срок наказания истечет только в конце сентября 2028 года. До тех пор женщина должна находиться в исправительной колонии. Однако районный суд едва ее оттуда не выпустил. Он удовлетворил ходатайство адвоката осужденной о ее переводе в колонию-поселение.

Понятно, что условия отбывания наказания там совершенно другие. Для осужденной был смысл в таком переводе. Тем более что до конца срока осталось еще 9 лет. Прокуратура не согласилась с решением районного суда и подала апелляционное представление в областной суд.

«Районным судом не были приняты во внимание сведения о личности осужденной, отбывающей наказание за совершение умышленного особо тяжкого преступления, и мнение администрации исправительной колонии, полагавшей нецелесообразным удовлетворение ходатайства, — рассказали в надзорном ведомстве. — Также не учтены сведения об отношении осужденной к труду. Ею неоднократно не выполнялись ежемесячные нормы выработки, в связи с чем с осужденной проводились воспитательные беседы».

Орловский областной суд отменил постановление Кромского районного суда. Осужденная продолжит отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»