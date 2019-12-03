В Орле на Гагарина оборудуют остановку

3.12.2019 | 13:12 Новости, Общество

В районе дома №52 до 18 декабря.

В областном центре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для оборудования остановки на улице Гагарина в районе дома №52. Победителем в конкурсе признали компанию «ДорИнвест».

Как сообщил замглавы администрации Орла Евгений Гришин на планерке в мэрии, компания «вырежет» заездной карман и благоустроит прилегающую территорию.

«Как только работы по оборудованию остановочного пункта в районе школы №26 будут приняты, остановку внесут в транспортную схему, чтобы автобусы могли осуществлять посадку-высадку пассажиров», — сообщает пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»

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