Названа самая закредитованная сфера орловской экономики

Наибольшая доля просроченной задолженности приходится на коммунальщиков.

В Орловской области на начало октября 2019 года размер просроченной кредиторской задолженности составил 1,314 миллиарда рублей. Доля просроченной кредиторской задолженности в ее общем объеме за месяц снизилась на 0,1 процентных пункта и на отчетную дату составила 1,7 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Согласно наблюдениям статистиков, далеко не все отрасли региональной экономики имеют просроченные долги. А среди имеющихся есть свои лидеры и аутсайдеры. Так, согласно представленным данным, наибольший объем просроченной кредиторской задолженности на начало октября был зафиксирован в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

На нее приходится 614,1 миллиона рублей «просрочки», что составляет почти 47 процентов от общего объема региональной задолженности. На втором месте в этом списке расположились представители сферы транспортировки и хранения. Их доля долгов в общем объеме немного превышает 25 процентов и составляет 335,6 миллиона рублей.

В список должников с просроченными обязательствами также попали представители сферы обрабатывающих производств (198,2 миллиона рублей) и сферы водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов (39,2 миллиона).

ИА «Орелград»