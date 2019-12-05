Тысячи орловских школьников поспорили с Толстым

Выпускники Орловской области прошли первое испытание.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), накануне орловские одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение (изложение). Это было их первое испытание на пути к аттестату. Всего в регионе было оборудовано 214 мест проведения этого испытания, в котором приняли участие 3218 человек.

Темы выпускники узнали лишь в последний момент. Им были предложены следующие направления тем: «Война и мир» — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение» и «Он и она».

Так, выпускникам было предложено согласиться или поспорить с Львом Толстым о том, что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий. Кроме того, желающие в своем сочинении могли посоветовать прочитать указанную ими книгу тому, кто устал надеяться.

Кроме того, школьникам было предложено поразмышлять на тему о том, что главное поле битвы добра и зла – это сердце человека. Также перед ними поставили два непростых вопроса: «Считаете ли вы смирение добродетелью?» и «Что мешает взаимопониманию между любящими?»

«Чтобы работа была зачтена и получила высокую оценку экспертов, участникам необходимо продемонстрировать умение рассуждать, анализировать, аргументировать позицию, подкрепляя ее примерами, — говорят в ОРЦОКО. — Итог также зависит от грамотности и уровня речевой культуры. При этом общий объем текста не должен быть меньше 250 слов».

Добавим, что на выполнение задания было отведено 3 часа 55 минут. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов время написания работы было увеличено на 1,5 часа.

Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) участники смогут не позднее 18 декабря 2019 года.

ИА «Орелград»