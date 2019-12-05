В Орле в 8 раз выросло число жалоб на интернет-продавцов

Поток жалоб резко увеличился всего за четыре прошедших года.

Проблема была обсуждена на заседании Межведомственного координационного совета по обеспечению и защите прав потребителей. Тенденцию подметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. По их мнению, масштабы торговли так называемым дистанционным способом растут из года в год. Однако параллельно растет и число недовольных ею.

«В регионе фиксируется стабильный рост числа обращений потребителей по поводу нарушения их прав при приобретении товаров дистанционным способом, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — С 2015 года количество таких обращений выросло в 8 раз».

По словам специалистов, рассматривать такие обращения бывает затруднительно. Основной проблемой является то, что у покупателя зачастую нет информации о продавце. Это и «затрудняет дальнейшее разбирательство по вопросам, которые возникли после приобретения товара».

Другим болезненным вопросом остается защита прав потребителей в сфере оказания платных медицинских услуг. В этой сфере нарушений тоже хватает. В основном, выражаются они в «недоведении информации об исполнителе и оказываемых услугах, а также включении в договоры, заключенные с потребителями, ущемляющих их права условий».

ИА «Орелград»