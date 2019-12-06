«Орелстрой» подарит орловцам путешествие в Рождество

Сразу в двух микрорайонах Орла пройдут красочные новогодние шоу.

Сотрудники компании «Орелстрой» совместно с управляющей компанией «Орёлжилэксплуатация» подарят жителям микрорайонов «Болховский» и «Зареченский» новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В микрорайонах установят пушистые семиметровые ёлки, вокруг которых будет происходить сказочное действо.

В микрорайоне «Зареченский» праздник пройдет между домами №№ 11 и 14 на улице Бульвар Молодежи (напротив Ледовой арены):

28 декабря – 11.00,

29 декабря – 15.00,

4 января – 15.00,

5 января – 11.00.

В микрорайоне «Болховский» — во дворе дома №6 на улице Генерала Лаврова:

28 декабря — 15.00,

4 января — 11.00,

5 января — 15.00.

ИА «Орелград»