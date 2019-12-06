Под Орлом за избиение заключенной осудили начальника отряда

Приговор вынесен в отношении экс-начальника отряда колонии-поселения № 7.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, уголовное дело было рассмотрено судом Мценского района. Оно было возбуждено в отношении теперь уже бывшего начальника отряда колонии-поселения №7. Государственное обвинение в суде поддержал прокурор Орловской области Иван Полуэктов.

Дело на женщину завели по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Было установлено, что подсудимая вступила в конфликт с одной из заключенных и избила ее.

Бывший начальник отряда и сама окажется за решеткой, если не выдержит испытательного срока. С учетом мнения Ивана Полуэктова суд наказал ее лишением свободы сроком на 3 года условно с таким же испытательным сроком, в течение которого она должна доказать свое исправление.

Кроме того, ее лишили специального звания «капитан внутренней службы» и на 3 года лишили права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор районного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»