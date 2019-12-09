Орловец пострадал от автобуса без водителя

9.12.2019 | 11:55 Новости, Происшествия

Машина покатилась и придавила мужчину

В Орле 28-летний мужчина пострадал от автобуса, который без водителя покатился назад. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. Авария случилась возле дома №58 по улице Максима Горького.

Водитель вышел из своего автомобиля «Шкода Октавиа» и отправился к капоту. В этот момент автобус «Пежо Боксер», припаркованный перед иномаркой, покатился назад и придавил мужчину к ней.

Оказалось, что у автобуса не работал стояночный тормоз. Водитель, 22-летний парень, знал об этом, но не принял «мер, исключающих самопроизвольное движение» транспортного средства. «Пежо» укатился спустя три минуты после того, как молодой человек вышел из него.

К счастью для водителя «Шкоды», он отделался небольшими травмами. Врачи ООКБ осмотрели его и отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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