Под Орлом рассмотрели дело о смерти в мотоблоке

9.12.2019 | 14:18 Новости, Общество

Водителя мотоблока признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Уголовное дело было рассмотрено в суде Мценского района. Обстоятельства оказались не обычными. Было установлено, что подсудимый, по сути, устроил ДТП, хотя его признали виновным по другой статье УК РФ. Суд посчитал, что по его вине погиб человек.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Трое мужчин пахали поле при помощи мотоблока. Затем они отправились домой по автодороге общего пользования. За «руль» сел подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Двое его коллег устроились в самодельном прицепе. «Водитель» не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся попутно автомобилем ВАЗ. В результате мотоблок съехал в кювет и перевернулся. Пассажиры выпали из прицепа, один из них ударился головой и получил тяжелую травму, от которой позже скончался в больнице.

«Водитель» мотоблока полностью признал вину. Суд наказал его лишением свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»

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