Под Орлом запретили стрелять

Правительство региона ввело ограничения охоты.

Правительство Орловской области запретило проведение любительской и спортивной охоты на диких копытных животных под Орлом. Запрет распространяется на территории охотничьих угодий Корсаковского района, Хворостянского сельского поселения Новосильского района и Алябьевского сельского поселения Мценского района.

Ограничения связаны с выявлением африканской чумы свиней и введении карантина на указанных территориях. Запрет на охоту будет действовать до снятия карантина. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Николая Злобина.

Параллельно областные власти разрешили внеплановую охоту на лисиц обоих полов и всех возрастов. До 31 декабря текущего года орловским охотникам разрешено добыть 14 таких животных. Охотиться разрешено с использованием собак охотничьих пород, огнестрельного оружия и самоловов.

Меры также связаны с заболеванием, но с другим – вирусом бешенства. Лис являются одними из главных его переносчиков. Добавим, что охота на лис разрешена на территории угодий Урицкого и Мценского районов, а также в Орле и Ливнах.

ИА «Орелград»