В Орле осудили мошенницу из Молдавии

Гостья ловко обманывала орловских старушек.

Суд Железнодорожного района города Орла признал уроженку и гражданку Республики Молдавия виновной в совершении двух эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана. Действовала мошенница по одной схеме. Ее жертвами стали две орловские пенсионерки. Злоумышленница воспользовалась их преклонным возрастом.

Преступления молдаванка совершила минувшим летом. Так, в первом случае она подошла на улице у одного из сетевых магазинов к пожилой женщине и представилась хорошей знакомой ее сына. Далее она заявила, что якобы сын нарочно послал ее к матери, чтобы та одолжила «знакомой» крупную сумму денег.

Пенсионерка поверила, сходила домой и «дала в долг» свои сбережения – всего 62 тысячи рублей. В качестве залога мошенница оставила свои наручные часы, которые, как выяснилось позже, никакой материальной ценности не имели.

Свой трюк злоумышленница повторила месяц спустя, причем новую жертву нашла у того же магазина. На сей раз пенсионерка «дала в долг» почти 50 тысяч рублей. Задержали злоумышленницу в августе этого года, и до суда она содержалась под стражей. С учетом этого суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»