Губернатор Орловской области заявил, что топливо запасено в достаточном объеме

28.6.2026 | 15:54 Важное, Новости, Транспорт

«Мы сформировали необходимый резерв», – цитирует Клычкова пресс-служба. 

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Губернатор провел параллель с ранее возникшим ажиотажным спросом на гречку, отметив, что тогда было сложно убедить людей не скупать продукт, и сейчас ситуация с бензином повторяется на фоне активной информационной кампании о его дефиците.

Андрей Клычков подчеркнул, что сформирован необходимый резерв горючего. На заправочных станциях обеспечена бесперебойная заправка транспорта специальных и социальных служб без очередей. Глава региона призвал жителей не поддаваться панике и спокойно пережить этот период.

«Также мы обеспечили дополнительную передачу топлива для наших аграриев, чтобы у них не было проблем с уборочной кампанией», –  цитирует губернатора пресс-служба.

Напомним, в Орловской области установлен предельный объем одной заправки — 30 литров для населенных пунктов и 50 литров для станций на трассах. По мнению властей,  это полностью покрывает обычные потребности автомобилистов. Запрещена заливка топлива в канистры. Это объясняют дополнительной нагрузкой на заправки и мерами безопасности. Очереди на АЗС собираются уже четвертый день.

ИА “Орелград”


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