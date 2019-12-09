В Орле открыли центр развития для особенных детей

9.12.2019 | 15:31 Новости, Общество

Для тех, чьи дети болеют ДЦП и другими заболеваниями.

В областном центре на прошлой неделе в рамках работы благотворительного фонда «Божья Коровка» открылся центр развития для детей, страдающих различными тяжелыми заболеваниями. Располагается он в доме №243 на ул. Комсомольской.

Как рассказала президент благотворительного фонда Наталья Толпекина, в центре проходят занятия с логопедом, психологом, дефектологом. Занятия по мелкой моторике рук, лечебной гимнастике, декоративно-прикладному искусству.

«Сенсорная комната заработает к новому году (оборудование доставлено, но пока не установлено). Идет набор в группу кратковременного пребывания детей с 9:00 до 12:00, не имеющих ходить самостоятельно. Организована информационная поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья. Планируется организация психологической помощи родителям детей-инвалидов», — отметила Толпекина.

Стоит отметить, что занятия бесплатные. Одновременно «Божья коровка» сможет принять шесть детей в возрасте от четырёх до семи лет на три-четыре часа в день. В это время родители смогут заняться своими делами.

Открытие центра посетили представители областной администрации, мэрии Орла и орловского горсовета. Помещение для центра выделил горсовет.

Центр работает ежедневно с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходные. Те, кого заинтересовало появление «Божьей коровки» в Орле, могут узнать о ней подробнее по телефонам: 8 (4862) 49-08-56, 8-910-205-62-12.

ИА «Орелград»

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