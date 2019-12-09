В Орле прошел праздник «Счастье рядом»

Бездомным животным подыскивали дом и верных друзей.

Накануне, 8 декабря, в Орле прошел благотворительный праздник «Счастье рядом». На мероприятие для орловцев привезли около 100 щенков, котят и кошек. Все животные были привиты и стерилизованы по возрасту.

Помочь волонтерам с животными не только материально, но и морально откликнулись орловцы со всех районов Орла. В итоге 25 пушистиков обрели любящих хозяев: 22 кошки и 3 собаки.

«В коробочки для сбора помощи животным мы собрали 28220р.Они были распределены между тремя группами помощи животным. Акция «Мешок добра» превзошла все наши ожидания. Столько кормов и полезных атрибутов для животных вы принесли хвостатым. Спасибо вам», — написали организаторы в группе мероприятия.

Напомним, животным можно было оставить консервы, корма, наполнители, лекарства. Любого хвостатого участника выставки можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания. С собой нужен только паспорт.

ИА «Орелград»