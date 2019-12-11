Областные чиновники посмеялись над многодетными семьями

Суд защитил права многодетных семей в Орле.

Как сообщает суд Советского района города Орла, поставлена точка в нашумевшем гражданском процессе, ответчиком по которому выступило правительство Орловской области. Потерпевшей стороной выступили более сотни многодетных семей, права которых нарушили чиновники. Иск в их защиту подала прокуратура. Соответчиком выступила администрация областной столицы.

Федеральный закон гарантирует многодетным семьям бесплатную землю от государства под жилищное строительство. И он же четко гласит, что выделенные участки должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой. То есть там должны быть дороги, электросети, водоснабжение и газ

Орловские чиновники требования закона выполнили формально, буквально посмеявшись над льготниками. Так, администрация Орла еще в 2011-2013 годах сформировала участки. Данные о них были переданы в областное управление государственного имущества «для дальнейшего предоставления семьям, имеющим трех и более детей». Всего было сформировано 210 участков для индивидуального жилищного строительства.

«Предоставленные земельные участки коммунальной инфраструктурой в сфере газоснабжения и водоотведения, а также транспортной инфраструктурой не оснащены, — сообщает суд. — Водоснабжение предоставленных земельных участков выполнено частично».

Все это, согласно федеральному закону, должны были выполнить органы местного самоуправления, то есть администрация Орла, и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, то есть правительство региона.

Иск был удовлетворен. Суд обязал чиновников обеспечить участки инфраструктурой в течение двух лет со дня вступления решения в законную силу. Правительство Орловской области, конечно, с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке, пытаясь, видимо, доказать, что в Орловской области многодетным семьям хватит и участка в голом поле.

Однако апелляционным определением Орловского областного суда решение Советского районного суда было оставлено без изменения и уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»