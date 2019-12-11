Орел выпросил деньги на нищие детсады

Замороженные счета будут разблокированы благодаря новому траншу.

Орловский горсовет народных депутатов провел внеочередное заседание. Как пояснили в парламентской пресс-службе, нардепы оперативно рассмотрели внесение поправок в бюджет текущего года.

Причину им объяснил заместитель главы администрации Орла Игорь Краличев. По его словам, область выделила городу 106,3 миллиона рублей. Эти средства и требовалось распределить. Однако было поставлено условие – деньги можно потратить только на разблокировку счетов дошкольных учреждений образования.

Это уже традиционная проблема Орла. Детсады и школы накапливают долги за коммунальные услуги и перед поставщиками питания. А процедура блокировки счетов для взыскания долгов в последние годы была упрощена. Учреждения сами деньгами не распоряжаются, они получают их из городской казны. Но дают мало. Депутаты согласились с предложением чиновников, но свое «но» все-таки вставили.

«Вместе с тем, по мнению заместителя председателя горсовета, председателя комитета по бюджету и налоговой политике Владимира Негина, необходимо дать администрации свободу маневра и написать в решении, что средства должны быть направлены на образовательные учреждения города, — пояснили в пресс-службе горсовета. — Его единогласно поддержал весь депутатский корпус».

То есть средства могут получить не только детсады, но и школы. В горсовете заверили, что «финансовая помощь будет направлена на погашение задолженности по исполнительным листам, в частности это коммунальные платежи и питание».

ИА «Орелград»