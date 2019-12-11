Орловцу дали 51 день колонии за отказ от работы

Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, молодой человек летом этого года был осужден за грабеж, мелкое воровство и хранение наркотических средств без цели сбыта. Тогда за решетку он не попал.

Суд дал ему шанс на исправление без изоляции от общества. Орловца наказали 470 часами обязательных работ. Было определено и место для отработки.

«Однако в период отбывания наказания осужденный неоднократно без уважительных причин не выходил на обязательные работы, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Несмотря на то, что осужденному было вынесено письменное предупреждение о замене обязательных работ другим видом наказания, он продолжил без уважительных причин уклоняться от отбывания установленного ему судом уголовного наказания».

В результате уголовно-исполнительная инспекция поставила вопрос об ужесточении наказания, а прокуратура это ходатайство поддержала. Суд согласился с их мнением и заменил орловцу неотработанные им 412 часов на 51 день лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в колонии-поселении.

ИА «Орелград»