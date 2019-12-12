«Большой брат» будет следить за орловскими маршрутчиками

На профильном комитете горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства сегодня, 12 декабря, озвучили итоги первого этапа отбора перевозчиков.

Сотрудник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Дмитрий Ветров заявил, что нововведений, кроме маршрута № 29, который запустили из-за закрытия моста «Дружба», нет.

Уточняется, что всего действует 28 маршрутов, с аукциона были сняты маршруты № 6 и № 25. После решения технических вопросов по этим маршрутам пройдут торги.

Депутат Тимур Нерушев призвал подумать над тем, как новые торги смогут усилить контроль за действиями перевозчиков.

«Мы четыре года добиваемся соблюдения графиков и порядка на дорогах. Вчера опять был свидетелем того, как на «пединституте» маршрутки в три ряда стояли, высаживая пассажиров!», — отметил Нерушев.

В администрации Орла уверены, что годичные контракты помогут улучшить дисциплину водителей.

Кроме того, с марта 2020 года перевозчики обязаны будут установить в салонах маршруток видеорегистраторы, которые запишут не только дорожную обстановку, но и поведение водителей, пассажиров. Хранить записи перевозчиков обяжут не менее месяца.

«Обсудив вопрос, депутаты решили на январском заседании комитета еще раз вернуться к теме, чтобы отследить, как проведенный конкурс на деле влияет на работу орловских маршруток», — пишет пресс-служба горсовета.

ИА «Орелград»