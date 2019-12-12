Чиновники и депутаты разошлись во мнении и собаках и приютах

Вопрос «обращения с животными без владельцев» рассмотрели в облсовете.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на заседании профильного комитета был поднят вопрос о реализации закона «Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области». Перед депутатами выступил замглавы областного управления ветеринарии Виталий Сиротин.

Он рассказал, что недавно правительство региона издало постановление, которым введены правила обращения с животными и правила обустройства приютов. «Орелград» уже рассказывал о появлении этого документа. Сиротин также привел статистику, которая свидетельствует о том, что с отловом животных в Орловской области не все благополучно.

Так, по его словам, в Орле в этом году было отловлено 543 собаки, из которых лишь 89 были отправлены в приют. На территории других муниципальных образований Орловской области было отловлено 408 безнадзорных собак, в приют попали лишь 32 из них. Эта информация вызвала «оживленную дискуссию».

Так, парламентская пресс-служба приводит слова депутата Владимира Масалова, заявившего, что «приюты сегодня оставляют желать лучшего». Нардеп говорит, что к нему часто поступают жалобы – мол, в местах организации приютов обосновываются стаи бездомных собак.

Депутат предположил, что за соблюдением приютами соответствующих норм и правил никто не следит. В результате «возникает угроза нападения на людей и их заражения различными инфекциями вследствие полной антисанитарии».

Также депутаты и чиновники подискутировали о том, стоит ли возвращать животных в места отлова, как сегодня это прописано в законодательстве.

ИА «Орелград»