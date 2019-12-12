«Орелстрой» признали надежным застройщиком России

Компания получила Золотой знак общественного контроля.

На Всероссийском саммите «Надежный застройщик России» 28 ноября вручили награды строительным компаниям, которые внесли значительный вклад в развитие регионов. Одну из самых престижных наград, Золотой знак общественного контроля, по итогам уходящего 2019 года получила компания ПАО «Орелстрой».

В течение всего года сотрудники компании продолжали строительство домов в Орле в Болховском и Зареченском микрорайонах, ЖК «Московский парк», «Подсолнухи». Начали застройку жилого комплекса «Университетский». «Орелстрой» построил два детских сада, отремонтировал школу и спортивный комплекс.

В рамках благотворительный деятельности строительный холдинг помогал семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в подарок городу построил и оборудовал первый скейт-парк, о котором любители активных видов спорта мечтали почти 20 лет. Эксперты фонда развития механизмов гражданского контроля пришли к выводу, что строительные объекты компании имеют высокие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Такой же статус, как и ПАО «Орелстрой», в этом году приобрела и компания «ОДСК Липецк», которая также входит в группу компаний строительной корпорации «ОДСК». Липецкая структура получила «Золотой знак» за успешное завершение строительства нескольких многоэтажных домов для обманутых дольщиков, пострадавших по вине недобросовестных застройщиков. Благодаря профессиональной помощи «ОДСК Липецк» более 900 семей липчан смогут встретить тысячелетие города уже в новой квартире.

На Саммите участники Всероссийского Совета руководителей организаций строительного комплекса, включая чиновников и депутатов, обсудили различные реформы, которые помогут в дальнейшем развиваться строительной сфере.

ИА «Орелград»