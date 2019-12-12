Приставы рассказали, как в Орле изменилась задолженность по зарплате

12.12.2019 | 15:38 Новости, Общество

За два последних года число исполнительных производств снизилось в 9 раз.

Управление ФССП России по Орловской области обнародовало сведения о взыскании задолженности по заработной плате по решениям судов. В ведомстве отметили, что это направление работы – одно из приоритетных.

Согласно приведенной статистике, за 10 месяцев 2019 года работникам предприятий региона было выплачено 20,9 миллиона рублей. За тот же период времени остаток исполнительных производств по заработной плате по сравнению с прошлым годом сократился в 4 раза, а по сравнению с 2017-м – в 9 раз.

«При исполнении решений судов о взыскании заработной платы судебные приставы-исполнители используют весь комплекс мер принудительного воздействия, — пояснили в УФССП. — На имущество и расчетные счета организации должника накладывается арест, взыскивается исполнительский сбор. Эффективно влияет на «забывчивых» руководителей организаций-должников предупреждение об уголовной ответственности».

ИА «Орелград»

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