Дмитрий Бирюков возглавил управление Судебного департамента

13.5.2026 | 17:21 Важное, Закон и порядок, Новости

Кандидатуру согласовали на внеочередном заседании совета судей Орловской области.

Фото: Орловский областной суд

Об этом сообщили в Орловском областном суде.

В последнее время Бирюков занимал должность прокурора Советского района Орла. Ранее являлся прокурором Заводского района Орла, ещё ранее – прокурором Урицкого района.

До него Управление Судебного департамента в Орловской области возглавлял Олег Арестов.

Напомним, что задачей данной структуры является обеспечение деятельности районных судов, гарнизонных военных судов и мировых судей – финансовое и материальное, а также кадровое. При этом управление Судебного департамента не вмешивается в сам процесс осуществления правосудия.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

