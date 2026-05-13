Дмитрий Бирюков возглавил управление Судебного департамента

Кандидатуру согласовали на внеочередном заседании совета судей Орловской области.

Об этом сообщили в Орловском областном суде.

В последнее время Бирюков занимал должность прокурора Советского района Орла. Ранее являлся прокурором Заводского района Орла, ещё ранее – прокурором Урицкого района.

До него Управление Судебного департамента в Орловской области возглавлял Олег Арестов.

Напомним, что задачей данной структуры является обеспечение деятельности районных судов, гарнизонных военных судов и мировых судей – финансовое и материальное, а также кадровое. При этом управление Судебного департамента не вмешивается в сам процесс осуществления правосудия.

