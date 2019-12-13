Чиновники пообещали срочно потратить непотраченные миллионы

За две недели до Нового года требуется освоить 20 процентов средств.

В Орловском облсовете обсудили ход реализации национальный проектов на территории нашего региона. Как отметили в парламентской пресс-службе, с докладами перед депутатами выступили работники областной администрации. Практически каждый доклад вызвал бурную дискуссию. Не остался в стороне и спорт, самая горячая тема этой недели.

Перед депутатами выступил замглавы управления физической культуры и спорта Дмитрий Савин. По его словам, в 2019 году Орловской области было выделено более 114 миллионов рублей на реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«На сегодняшний день освоение составляет 82,4 процента, — отметили в облсовете. — Депутаты уточнили, что до конца года остается буквально несколько недель, а процент освоения не так велик».

Но у чиновника нашелся ответ. По его мнению, низкий уровень освоения средств связан с поставкой комплектов оборудования для спортивных площадок ГТО. Кроме того, «сложилась экономия бюджетных средств, были объявлены дополнительные торги, три комплекта были заказаны дополнительно, отсюда сдвинулись сроки доставки»

«Оплата значительной суммы будет проведена уже сегодня, остаток — в начале следующей недели,- заверил господин Савин. — После проведения всех операций процент освоения уже составит 95,5 процента. В целом полное освоение средств запланировано на 25 декабря 2019 года».

ИА «Орелград»