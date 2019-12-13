В Орле за решеткой нашли пропагандиста террористов

На осужденного заведено новое уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, под новое уголовное дело попал мужчина, который ранее уже преступал закон. Оно заведено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Правоохранители считают, что преступление обвиняемый совершил, находясь за решеткой – в исправительной колонии №2 строгого режима в Ливнах. Для этого он использовал смартфон, то есть предмет, запрещенный к использованию заключенными.

При помощи смартфона он «разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте видеозапись, оправдывающую и пропагандирующую терроризм».

«Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ за совершение указанных преступлений, составляет 7 лет лишения свободы».

Отметим, что обвинительное заключение по данному уголовному делу утвердил заместитель прокурора региона Сергей Панкратов. Надзорное ведомство не оставило без внимания и сам факт того, что у заключенного оказался смартфон.

Начальнику управления ФСИН России по Орловской области было внесено представление. В результате начальник отряда исправительной колонии был привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»