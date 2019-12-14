Муромский послал осужденных в баню

14.12.2019 | 13:15 Новости, Общество

Мэрия определила места отбывания наказания.

Глава администрации Орла Александр Муромский утвердил перечень рабочих мест для людей, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ. Действие документа рассчитано на 2020 год. Список был утвержден по согласованию с предприятиями и организациями областной столицы. Всего в него включено 10 муниципальных унитарных предприятий и казенных учреждений. Всем им требуются помощники по уборке территорий.

Итак, в следующем году наказанные обязательными работами будут трудиться в МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла», где отведено 10 рабочих мест, в Детском парке (40 мест), Городском парке культуры и отдыха (50 мест), МУП «Зеленстрой» (100 мест), МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (1 место), МУП ЖРЭП (Заказчик) (4 места), МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» (10 мест), МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (10 мест), МБУК «Орловский городской центр культуры» (5 мест) и МУП «Банно-прачечное хозяйство» (5 мест).

Контроль за исполнением постановления Муромский оставил за собой.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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