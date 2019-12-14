В Орле ввели льготы по ЖКХ для избранных

Компенсацию расходов ввели для руководителей ТОСов.

Администрация Орла утвердила порядок предоставления компенсации руководителям органов территориального общественного самоуправления города. Речь идет о возмещении им 50 процентов оплаты коммунальных услуг — водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. В постановлении сказано, что оно издано в соответствии с решением Орловского горсовета, который ранее утвердил положение «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле».

Новый документ регулирует процедуру обращения граждан за получением вышеуказанной компенсации, а также порядок ее назначения и выплаты. Также постановление устанавливает основания для приостановления и прекращения выплат.

Согласно документу, денежная компенсация является ежеквартальной. Она назначается руководителям только тех органов территориального общественного самоуправления города Орла (ТОС), уставы которых зарегистрированы в установленном порядке. Льгота действует только в течение периода их полномочий и после ухода с этого поста отменяется.

«Ежеквартальная денежная компенсация предоставляется только по одному жилому помещению, — сказано в постановлении. — В случае, если гражданин производит оплату коммунальных услуг по двум или более жилым помещениям, то ежеквартальная денежная компенсация назначается по месту регистрации или пребывания, находящемуся в границах действия органа территориального общественного самоуправления города Орла».

Кстати, компенсировать коммунальные расходы власти будут только в случае, если у главы ТОСа нет задолженности по таким платежам.

ИА «Орелград»