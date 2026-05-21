Орловец обвиняется в убийстве сожительницы и нападении на ребёнка

В деле фигурирует ложка для обуви.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступление произошло в этом году.

По текущей версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс многочисленные удары своей сожительнице и её несовершеннолетнему сыну. При этом он использовал металлическую ложку для обуви, а также нож.

Женщина скончалась на месте. Вред, нанесённый здоровью ребёнка, оценивается как «лёгкий». После того, что произошло, его доставили в больницу и оказали помощь.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Орловский областной суд. Орловцу вменяются две статьи – «убийство» и «покушение на убийство». В обоих случаях отягчающим обстоятельством является «особая жестокость».

