Орловец обвиняется в убийстве сожительницы и нападении на ребёнка

21.5.2026 | 14:44

В деле фигурирует ложка для обуви.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступление произошло в этом году.

По текущей версии, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс многочисленные удары своей сожительнице и её несовершеннолетнему сыну. При этом он использовал металлическую ложку для обуви, а также нож.

Женщина скончалась на месте. Вред, нанесённый здоровью ребёнка, оценивается как «лёгкий». После того, что произошло, его доставили в больницу и оказали помощь.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Орловский областной суд. Орловцу вменяются две статьи – «убийство» и «покушение на убийство». В обоих случаях отягчающим обстоятельством является «особая жестокость».

Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

