Орловец решил позаботиться об автомобиле и поплатился

16.12.2019 | 10:59 Новости, Общество

Мужчина не оплатил средства, а просто спрятал их под курткой

В Орле Росгвардия задержала мужчину, который попытался украсть из гипермаркета средства для ухода за автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Северном районе. Около полуночи из магазина поступил «тревожный сигнал».

«Один из посетителей попытался вынести из торгового зала средства для ухода за автомобилем, спрятав их в сумке и под верхней одеждой», — указано в сообщении.

Росгвардейцы вернули продавцам неоплаченные товары, а вора передали полиции. Кстати, он уже неоднократно имел проблемы с законом.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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