Орловские депутаты объявили войну никотиновым конфетам и мармеладу

Рейды в школах, телефон доверия, инструкции для учителей и родителей – только часть «военных действий»

Орловские депутаты намереваются предотвратить вспыхнувшую эпидемию потребления никотиновых изделий в школах. Сейчас никотиновые вещества распространяются в школах России под названием «снюс». Исторически так назывался жевательный табак, но производители никотиновых изделий освоили новую технологию. Теперь наркотическое вещество вводят в конфеты, мармелад и иные безобидные по внешнему виду продукты. Именно благодаря этому виду дети легко переступают границы дозволенного и начинают употреблять опасные для детского организма вещества.

Депутаты орловского отделения «Справедливой России» разработали законопроект, по которому продажа подобных изделий детям будет наказываться серьезными штрафами. Но это не все, чем эсеры планируют бороться с засилием снюса.

«Мы обязательно включим в свои уроки здоровья лекции и видео, в которых покажем отрицательное влияние снюса на подростков, — комментирует руководитель Орловского регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин. — Кроме этого, планируем проводить рейды в школах, и сейчас в разработке у нас находятся методические рекомендации для учителей и родителей, которые помогут понять, что ребенок употребляет снюс».

Коллеги Перелыгина, депутаты Денис Филипченков и Олег Копин, поддерживают его.

«Мода на употребление снюса активно распространяется через видеохостинг YouTube, — объясняет Копин. — Если в строке поиска сделать запрос, то можно увидеть много роликов, где несовершеннолетние и даже взрослые снимают видео для подростков и пропагандируют употребление. С этим тоже нужно бороться»

Первый шаг сделан, и законопроект внесен в региональный парламент. Ожидается, что после ряда поправок документ будет принят. После чего можно будет привлекать виновных к ответственности при помощи правоохранительных органов.

ИА «Орелград»