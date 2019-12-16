Орловский суд отказался выпустить Великого-взяточника

Облсуд отказал осужденному в условно-досрочном освобождении.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, с ходатайством об УДО обратился гражданин по фамилии Великий. Он отбывает наказание в колонии-поселении в Орловской области, хотя был осужден Петрозаводским городским судом Республики Карелия. В 2017 году его признали виновным в даче взяток должностному лицу в крупном размере.

«Взятки давались за ускорение подписания актов о приемке выполненных работ по муниципальным контрактам, суммы взяток варьировались от стоимости заключенных контрактов и составляли от 300 до 770 тысяч рублей, — рассказали в Орловском облсуде. — За данные преступления ему было назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей».

Вердикт был достаточно суровым, но Великому удалось изменить свою судьбу. Так, в ноябре 2018 года по постановлению суда он был переведен для отбывания наказания в колонию-поселение. А теперь попросил об условно-досрочном освобождении. Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство, поскольку «Великий доказал свое исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания».

Однако прокуратура подала в облсуд апелляционное представление. Облсуд заново рассмотрел материалы и пришел к выводу, что суд первой инстанции «не оценил поведение осужденного надлежащим образом, не учел, что наряду с поощрениями осужденный был замечен и в нарушении правил содержания под стражей».

Основную часть поощрений осужденный получил в 2019 году, то есть «активное стремление к исправлению стал проявлять только в период, непосредственно предшествующий наступлению права на условно-досрочное освобождение».

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что наложенный на осужденного штраф выплачен всего лишь на 1 процент от всей суммы, причем в добровольном порядке взяточник заплатил всего 3 тысячи рублей. При этом он умудрился выслать своим родственникам более 100 тысяч рублей, а сам за решеткой потратил на различные товары почти 80 тысяч. По мнению облсуда, это «свидетельствует о наличии у осужденного реальной возможности выплатить штраф в большем размере».

«При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что цели наказания в отношении осужденного в настоящее время не достигнуты, и для своего исправления он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания, — сообщили в облсуде. — Таким образом, постановление суда первой инстанции об УДО в отношении осужденного отменено, и он продолжит отбывать назначенное наказание».

ИА «Орелград»