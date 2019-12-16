В Орле завели 5 дел после общения прокуроров с народом

В прокуратуре огласили результаты личного приема граждан.

Прокуратура Орловской области стала одним из тех немногих ведомств, которое подробно рассказало об эффекте, который принес так называемый единый день приема граждан.

Напомним, он проводится ежегодно 12 декабря. В этот день граждан лично принимают руководители различных структур, а также главы структурных подразделений. Сообщается, что на личный прием в органы прокуратуры региона за день обратился 91 человек.

«Обращения касались вопросов соблюдения трудовых, жилищных прав граждан, законодательства в жилищно-коммунальной сфере и обеспечения безопасности дорожного движения, а также соблюдения прав несовершеннолетних и других, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — 8 обращений поступило по вопросам ненадлежащего разрешения сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел должностными лицами органов внутренних дел области».

По многим вопросам меры были приняты незамедлительно. Так, было возбуждено пять уголовных дел. В качестве примера в надзорном ведомстве привели обращение жителя Болховского района. Он «сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве». В тот же день, то есть 12 декабря, прокурор района вынес постановление, на основании которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Также по итогам обращения граждан было оперативно подано четыре иска в суд о выделении детям-сиротам жилья, внесено 9 представлений, вынесено одно постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и отменено три незаконных постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

ИА «Орелград»