Из горящей пятиэтажки в Орле эвакуировали 20 человек

17.12.2019 | 13:19 Новости, Происшествия

И спасли 62-летнего пенсионера.

Сообщение о возгорании пятиэтажного дома на улице Лазов в Орле поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» накануне, 16 декабря, в 17:38. На месте происшествия спасатели установили, что густой черный дым шел из квартиры на первом этаже дома.

«Из-за образовавшегося сильного задымления жильцы подъезда не могли самостоятельно покинуть своей квартиры. Тогда было принято решение сформировать звено газодымозащитников и провести эвакуацию людей. Всего было эвакуировано 20 человек», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Из квартиры пожарные спасли 62-летнего пенсионера. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу. Однокомнатная квартира пострадавшего была закопчена по всей площади. Вышерасположенные квартиры от пожара не пострадали.

В причинах инцидента разбираются специалисты.

ИА «Орелград»

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