Орловца арестовали за подготовку к массовому расстрелу

Он купил полуавтомат и сделал коктейль Молотова

Заводской райсуд Орла арестовал местного жителя, который готовился к массовому убийству людей в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина купил огнестрельное полуавтоматическое ружье и патроны, а также сделал коктейль Молотова. По своему плану задержанный должен был убить не менее двух человек. Орловец тщательно готовился к покушению – тренировался стрелять и перемещаться по местности.

«Однако преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которым стало известно о его подготовке к совершению преступления», — указано в сообщении.

Задержанный просил отпустить его – дескать, намерения скрываться у него нет. Но суд принял сторону следствия.

ИА «Орелград»