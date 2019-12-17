Орловец убил хвастливого брата

Житель Мценска получил 10 лет колонии за кровавую расправу.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда, которым местный житель был признан виновным в убийстве. Его жертвой стал родной брат. Убийство было совершено в июне этого года на бытовой почве в ходе застолья. В суде мужчина заявил, что брат довел его разговорами.

В частности, погибший якобы хвалился своей службой в армии – тем, что служил в элитной дивизии, что у него был краповый берет, а в военном билете было записано несколько видов оружия. Ничего подобного у его брата, который служил в «обычных войсках», не было. Такие разговоры задевали подсудимого.

Затем браться поспорили из-за того, кто должен ремонтировать дом отца. А кровавая точка была поставлена после того, как погибший нелицеприятно отозвался о бывшей сожительнице своего брата. Подсудимый схватил кухонный нож и вонзил его в сердце потерпевшего. От полученной раны тот скончался на месте происшествия.

Вину подсудимый признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»