Орловец убил хвастливого брата

17.12.2019 | 15:18 Новости, Происшествия

Житель Мценска получил 10 лет колонии за кровавую расправу.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда, которым местный житель был признан виновным в убийстве. Его жертвой стал родной брат. Убийство было совершено в июне этого года на бытовой почве в ходе застолья. В суде мужчина заявил, что брат довел его разговорами.

В частности, погибший якобы хвалился своей службой в армии – тем, что служил в элитной дивизии, что у него был краповый берет, а в военном билете было записано несколько видов оружия. Ничего подобного у его брата, который служил в «обычных войсках», не было. Такие разговоры задевали подсудимого.

Затем браться поспорили из-за того, кто должен ремонтировать дом отца. А кровавая точка была поставлена после того, как погибший нелицеприятно отозвался о бывшей сожительнице своего брата. Подсудимый схватил кухонный нож и вонзил его в сердце потерпевшего. От полученной раны тот скончался на месте происшествия.

Вину подсудимый признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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