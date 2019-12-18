«Меню из обещаний»: на НТВ показали сюжет о долгах за школьное питание в Орле

Поставщики питания «трубят» во все инстанции.

Долг администрации Орла перед поставщиками питания в муниципальные учреждения Орла достиг почти 200 млн рублей. Журналисты телеканала НТВ пообщались с предпринимателями, депутатами, чиновниками областного центра и попытались выяснить, как с многомиллионными долгами чиновники планируют кормить детей.

Поднять тему на федеральном уровне бизнесмены решили после того, как узнали, что чиновники выплатят им лишь 30% от долга.

У предприятия «Школьное питание» 600 решений судов, неустойка — 4,5 млн рублей. По мнению бизнесменов, чиновники «копают» городу долговую яму.

«Без денег мы будем сидеть в убытке. Эти деньги нам нужны на погашение налогов, на погашение зарплат. Нам просто нечем будет платить», — отметил начальник отдела завода «Пищевик» Анатолий Кончаков.

Долг Орла перед орловским хлебокомбинатом достиг 11 млн рублей. Поставщики хлебобулочных изделий отказались принимать участие в аукционе, как и поставщики молочной продукции.

«Поставлять дальше бесплатно хлеб мы, к сожалению, не можем, понимая все социальную ответственность. Более года нам не платят за поставленный хлеб», — отметил гендиректор орловского хлебокомбината Андрей Конов.

Руку помощи протянула Орловская область выделив 106 млн рублей дотаций, которые должны пойти на погашение долга. Однако сумма не позволит разблокировать все счета школ и детсадов.

По информации чиновников, ситуация стала критической, когда при формировании бюджета на 2019 год не заложили кредиторскую задолженность, а все средства на школьное питание ушли на погашение долгов прошлого года. При этом сумма долга увеличилась в два раза. По данным администрации Орла, общий долг образовательных учреждений за тепло, свет и питание достиг полумиллиарда рублей.

«Денег не было. Лимиты были, а денежного выражения лимитов не было», — попытался объяснить журналистам начальник финансово-экономического управления администрации Орла Игорь Краличев.

Не нашел, что ответить чиновники и на вопрос о том, как власти планируют кормить детей в январе.

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ИА «Орелград»