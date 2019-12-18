Под Орлом чиновники без разрешения спилили елку ветерана войны

В Ливнах разгорается скандал по поводу главной новогодней елки.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», громкий скандал разразился вокруг елки, которая установлена в районном центре.

«На площади Победы установлена главная городская елка. Прежде, чем попасть в сердце города, она провела несколько часов в пути из села Успенское. Величественное пятнадцатиметровое дерево правильной пирамидальной формы с раскидистыми хвойными лапами статно смотрится с любой стороны», — так писала об этом событии пресс-служба администрации города.

Спустя неделю выяснилось, что это елка была спилена без учета мнения жителей села Успенского. А мнение это они высказали в социальных сетях. В частности, в «Одноклассниках» появилось видео с местной жительницей Александрой Ревякиной.

«Эту елку сажал наш отец, ветеран Великой Отечественной войны, лет 40 назад, — рассказывает она. — Елка была украшением села, а нам, детям, еще и памятью об отце. Очень грустно, что в канун 75-летия Победы так поступили с памятью о ветеране».

Издание «УЕ» выяснило, что у фронтовика Ивана Тихоновича Кобылкина шестеро детей. Трое из них живут в Ливнах. И ни у кого из них не спросили разрешения, можно ли пилить дерево.

Чиновников оправдывает только то, что дерево росло на муниципальной земле.

«Эта елка посажена и росла над местом, где под землей проходит водопроводная труба, — сообщил «УЕ» глава поселения Александр Головин. — Поэтому, когда ко мне приехали представитель коммунального предприятия «Ливенское», я дал им устное разрешение спилить дерево. Тем более, оно и дорогу уже заслоняло».

Впрочем, концов найти не удалось. Официальной реакции со стороны властей Ливен пока не последовало.

ИА «Орелград»