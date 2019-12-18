В Орле из «Зареченского» украли новогоднего олененка

Световая инсталляция появилась в микрорайоне в преддверии праздников

В ночь на 17 декабря неизвестные похитили световую фигуру олененка, установленную в микрорайоне «Зареченский» перед Новым годом. Видео с месте происшествия опубликовал в в соцсетях «Орелстрой».

«Если вы обладаете какой-либо информацией о похитителях, ваш видеорегистратор зафиксировал момент кражи или вы знаете, где находится световая фигура — пишите в комментарии и личные сообщения группы«, — говорится в обращении.

Семью оленей и новогоднюю елку «Орелстрой» установил в преддверии Нового года. Кража олененка расстроила всех жителей микрорайона — они пишут об этом в комментариях.

ИА «Орелград»