Источник сообщил о добыче криптовалюты на «Дормаше». У Лежнева случилась истерика

По данным Telegram-канала «Криминал», майнинг ведется за счет казенного электричества

Telegram-канал «Криминал» сообщил, что на территории завода «Дормаш» развернулась майнинг-ферма, где за государственный счет добывают биткоины.

Как утверждают авторы, ферма стоит в одном из цехов и работает на казенном электричестве. Доход «проходит мимо государственного бюджета». Расход же ощутим: работа одного майнера обходится в 4259 рублей в месяц за электричество, а ферма предполагает, что их там множество. Если на «Дормаше» установлены хотя бы 10 майнеров, то годовой ущерб оценивается в 0,5 млн рублей.

«Если верить тому, что говорят бывавшие там, заполнена половина цеха. А это — сотни блоков, сотни миллионов ущерба», — указано в канале.

Это сообщение вызвало бурную реакцию советника губернатора Сергея Лежнева. Он обвинил авторов в «алкогольном, наркотическом или ином токсичном состоянии» и пообещал им «путевку в медучреждение» за бюджетный счет.

Чиновник предложил наградить авторов статьи призом «За идиотизм, как образ мысли», но по факту не опроверг заявления «Криминала». Зато с усердием набросился на координатора «Граждан Орла» Вадима Неврова, который обратил внимание на публикацию Telegram-канала.

Напомним, что правительство Орловской области не справляется с обещанием погасить долг по зарплате перед работниками обанкротившегося «Дормаша».

ИА «Орелград»