Муромский до Нового года заплатит за питание школьников

19.12.2019 | 12:06 Новости, Общество

Мэрия погасит только часть долга. 

На сессии горсовета сегодня, 19 декабря, глава администрации Орла Александр Муромский пообещал до 1 января 2020 года заплатить поставщикам питания 70 млн рублей.

Остальную сумму мэрия планирует погасить в полном объеме при утверждении бюджета на 2020 год.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников администрации Орла. Разбирательство связано с ситуацией вокруг школьного питания, уточнили в ведомстве.

По данным СК, чиновники знали, что в 2018 и 2019 годах финансирования на школьное питание недостаточно. Однако школы все равно заключили контракты на поставку завтраков и обедов. В результате задолженность перед поставщиками достигла 190 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, теме школьного питания посвятил сюжет телеканал НТВ – бизнесмены подключили федеральные СМИ, когда узнали, что чиновники выплатят им 30% от долга.

ИА «Орелград»

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