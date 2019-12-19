Тысячи «неопознанных объектов» заметили под Орлом

Власти Орловского района намерены узаконить самовольные постройки.

Как сообщили в администрации Орловского района, на оперативном совещании вновь был поднят вопрос об оформлении самовольных построек. Масштабы проблемы оказались гораздо больше, чем считалось ранее. Причем даже сейчас никто точно не может сказать, сколько именно таких объектов находится на пригородной земле.

Так, глава администрации Орловского района Юрий Парахин заявил, что речь идет о десятках тысяч объектов, за которые не платятся налоги. В качестве примера он привел всего лишь один гаражный кооператив в Знаменке. По данным чиновника, там находится более 800 гаражей, не оформленных в собственность.

«Скудные бюджеты сельских поселений вполне могут получить дополнительные доходы в виде налоговых поступлений, — считает Юрий Парахин. — Но суть проблемы не столько в пополнении доходной части поселковых бюджетов, средства которых могут быть затрачены на местные нужды, а в том, чтобы навести порядок. Ведь зачастую гаражи и хозпостройки используются не по своему прямому назначению, а становятся местом для складирования старого мусора как внутри, так и снаружи».

На совещании было принято решение о создании комиссии, которая будет контролировать эту сферу. Работать она начнет с 1 июля будущего года. До тех пор местные жители имеют шанс оформить постройки в собственность добровольно. Главам поселений поручили провести с населением разъяснительные беседы.

ИА «Орелград»