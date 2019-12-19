В Орле горсовет поддержал благоустройство сквера Ермолова

На сессии горсовета 19 декабря депутаты проголосовали «за» благоустройство сквера Ермолова, в том числе за размещение фонтана и преображение скверов Маяковского, Лескова, входа на Александровский мост.

Как сообщает пресс-служба горсовета, не изменится транспортная развязка и схема движения трамваев. Переулок Воскресенский оставят открытым для автомобильного движения.

По словам руководителя фонда «Культурное движение» Елены Шаренковой, будущий фонтан откроет «визуальные оси связи с улицей Ленина». Кроме того, выяснилось, что фонтан сухим не будет. Его планируют сделать классическим, каскадным, террасированным, свето-музыкальным, с проекционным оборудованием.

В сквере генерала Ермолова и сквере Маяковского проведут даже археологические раскопки.

«Возможно найденные там артефакты будут в последствии располагаться в историко-культурном центре, который будет размещен в сквере Маяковского. Туристическая привлекательность от этого, бесспорно только повысится», — отметила Елена Шаренкова.

Парковку планируют сделать у Александровского мосту. Брусчатку с улицы Ленина проложат до сквера Ермолова.

Напомним, на публичных слушаниях проголосовали за скандальный проект благоустройства сквера Ермолова. Накануне слушаний власти активно прозванивали бюджетников с просьбой поддержать проект фонтана.

ИА «Орелград»