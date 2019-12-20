Дети устроили пожары под Орлом

20.12.2019 | 12:51 Новости, Происшествия

Шалость детей с огнем привела к семи возгораниям.

Как сообщили в администрации Ливенского района, с начала 2019 года на территории этого муниципального образования было зарегистрировано три пожара, в результате которых погибли пять детей и еще один ребенок получил травму. Ситуацию обсудили на совещании в местной администрации.

Было отмечено, что «несмотря на принимаемые меры, статистические данные о пожарах и их последствиях свидетельствуют об отсутствии снижения гибели несовершеннолетних на пожарах по сравнению с прошлым годом».

Были названы и основные причины возгораний. Так, семь пожаров в Ливенском районе произошли из-за шалости детей с огнем, четыре – из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, три – из-за неосторожности при курении, два – из-за неосторожного обращения с огнем и один — из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В двух случаях пожар был вызван некими «другими причинами». В администрации отметили, что в «группу риска» входят многодетные семьи. В настоящий момент на территории Ливенского района их проживает 357.

ИА «Орелград»

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